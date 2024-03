In attesa di una decisione ufficiale su San Siro, il Milan porta avanti il progetto per creare il nuovo stadio a San Donato. Come riportato dall'Ansa, il club rossonero è pronto a depositare nei prossimi giorni, presso il Comune di San Donato, i certificati di avvenuta stipula per l’acquisto degli ultimi terreni parte del progetto complessivo di acquisizioni di aree per una superficie totale di circa 660mila mq.

Con la collaborazione della Polizia di Stato, partirà poi il percorso di pulizia e di recinzione dell’area, degradata e spesso occupata abusivamente. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la somma investita per l’operazione è di poco inferiore ai 20 milioni di euro, la metà della cifra messa a disposizione da RedBird per le spese legate al progetto stadio.