Il Milan porta avanti l'idea di costruire il nuovo stadio nell'area San Francesco a San Donato Milanese. Come riportato da Il Cittadino, a distanza di una settimana dalla costituzione del Comitato per l’Accordo di programma, ha preso il via Valutazione ambientale strategica (Vas).

E' un passaggio previsto dalla legge che deve essere compiuto all’interno dell'iter burocratico che vede protagonisti il Comune di San Donato, la Regione Lombardia, la Città metropolitana e le Ferrovie dello stato. Il Comune di Milano resta comunque in attesa sempre del responso di Inter e Milan sul progetto di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro.