Niente da fare per Antonio Conte. L'ex allenatore dell'Inter non riesce a spezzare il tabù e saluta ancora una volta l'Europa. Non basta l'aggressività al Tottenham: il Milan si difende bene anche sotto le migliaia di occhi inglesi e protegge egregiamente l'1-0 dell'andata riuscendo nell'impresa di non prendere gol, e pur non riuscendo a segnarne, conclude a reti inviolate il match uscendo indenne dall'Hotspur Stadium e portare a casa la qualificazione ai quarti di finale.