Nella prima tornata di partite del giovedì valide per i playoff di Europa e Conference League è il Milan l'unica squadra italiana a scendere in campo. Forte del 3-0 di San Siro, il Diavolo strappa il pass per gli ottavi di EL nonostante la sconfitta in trasferta contro il Rennes: il 3-2 è frutto della tripletta di Bourigeaud (due gol dal dischetto) e delle reti di Jovic e Leao.

Tra le altre qualificate (in neretto) spicca il Benfica, avversario dell'Inter nella fase ai gironi di Champions League.

Tutti i risultati di Europa League:

Friburgo-Lens 2-2 (ai supplementari)

Qarabag-Braga 0-2 (ai supplementari)

Tolosa-Benfica 0-0

Rennes-Milan 3-2

Tutti i risultati di Conference League:

Bodø/Glimt-Ajax 1-1 (ai supplementari)

Dinamo Zagabria-Real Betis Siviglia 1-1

Ludogorets-Servette 0-1