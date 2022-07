C'è già grande hype in casa Lens per l'amichevole che il prossimo 23 luglio vedrà i Sang et Or ospitare l'Inter allo stadio Bollaert-Delelis. Il club del nord della Francia, nel comunicato che ufficializza la partita, parla dei nerazzurri come di "un nome iconico del calcio europeo, una squadra che ha vinto tre volte la Champions League e che recentemente si è rinforzata con l'arrivo di Romelu Lukaku". Nei prossimi giorni sarà aperta la vendita dei biglietti.