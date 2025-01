Il Lecce torna a vincere dopo due sconfitte e lo fa nello scontro diretto di Parma: successo in rimonta per i giallorossi che continuano a risalire la corrente in campionato. Il vantaggio dei ducali viene firmato da Valeri, freddo dal dischetto dopo il fallo di mano di Baschirotto. Lo svantaggio salentino dura poco perché due minuti più tardi Krstovic pareggia i conti. Nella ripresa, al minuto 64, Pierotti allunga per la truppa di Giampaolo e nel recupero del secondo tempo archivia la pratica realizzando una doppietta personale. Ducali ora terzultimi e pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere.