Altro pari che frena l'Inter quello ottenuto ieri all'U-Power Stadium di Monza, dove i campioni d'Italia non sono riusciti a guadagnare più di un punto dopo una gara complessa da un punto di vista tattico. Contro la difesa dei brianzoli, i nerazzurri hanno faticato più del previsto, complice la mancanza in rosa di giocatori in grado di puntare e saltare l'uomo. Peculiarità ben fotografata da Kickest che nell'analisi dei dati del match di ieri mette a referto un solo dribbling completato dagli uomini di Inzaghi: dato portato a casa da Davide Frattesi, riuscendo a completare un dribbling su sei tentati. I meneghini sono inoltre, in queste prime 4 giornate, la squadra con meno dribbling completati dell'intero campionato: 9 sui 34 tentati, con una percentuale del 26,5%.