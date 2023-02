"Immagino i miei a bordo campo: sarebbe un'emozione fortissima, per loro e per i miei nonni che stanno in Campania e non li vedo mai", aggiunge il ragazzo, che poi rivela qual è il suo punto di riferimento tra i nerazzurri: "Adoro Nicolò Barella per la sua cattiveria agonistica, per quanto corre, è dappertutto. Io cattivo? Sì, mi ispiro a lui. Se sono incazzoso? Minchia".