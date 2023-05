"La Filarmonica della Scala lascia il posto alla finale di Champions league" si legge su Sportmediaset che rende nota la decisione presa in merito al tradizionale concerto della Filarmonica della Scala che si tiene come ogni anno in piazza duomo e originariamente fissato per il 10 giugno 2023. Data che coincide per l'appunto con l'atto finale della massima competizione europea che quest'anno vedrà protagonista una delle due squadre di Milano. Per l'occasione la Rai, che trasmetterà in diretta il concerto, ha comunicato agli organizzatori la necessità di un cambio di data.

"Impossibile tenere il concerto sabato, nel giorno della finale - si legge -, ma anche domenica perché non ci sarebbero i tempi per il montaggio del palco in sicurezza". Si è dunque optato per un cambio di data e il concerto verrà anticipato al giovedì precedente, ovvero l'8 giugno.