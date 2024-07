Dopo le 'preoccupazioni' sollevate a proposito del 'buon esempio' che il nuovo sponsor di maglia dell'Inter, BetssonSport, andrebbe a ledere, concetto già chiarito da Massimiliano Capitanio, commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (LEGGI QUI), ha detto la sua anche il capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri.

"Capisco perfettamente le preoccupazioni riguardo al nuovo sponsor di maglia dell'Inter, BetssonSport, e al potenziale conflitto con l'art. 9 del Decreto Dignità approvato grazie al Movimento 5 Stelle, che vieta la pubblicità del gioco d'azzardo, diretta e indiretta, e che per fortuna non è stato ancora abrogato da questo governo. Nelle prossime settimane farò una interrogazione parlamentare sulla questione, chiamando in causa il governo proprio per evitare situazioni di potenziali conflitti. È infatti fondamentale che le autorità competenti verifichino la conformità di tali accordi" ha scritto su X.