Si è chiusa con la seconda sconfitta in due partite amichevoli la preparazione in terra sudcoreana verso Qatar 2022 del Camerun di Rigobert Song. Dopo il ko a sorpresa incassato per mano dell'Uzbekistan, gli africani si sono arresi anche ai padroni di casa, trascinati al successo, neanche a dirlo, da Heung-Min Son. L'attaccante del Tottenham ha battuto André Onana, in campo per tutta la partita, al 35' segnando il gol che ha deciso la partita.