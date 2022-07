Scatta ufficialmente la nuova stagione del Cagliari: domenica 3 luglio alle 19 la squadra si radunerà al Centro Sportivo di Assemini per iniziare il ritiro precampionato. Lunedì 4 luglio prima giornata di lavoro tra attività in palestra e campo: il programma della preparazione prevede doppie sedute di allenamento e partite. Le modalità di accesso al pubblico ad Asseminello verranno rese note prossimamente. Tra i convocati non è presente Raoul Bellanova, che lunedì effettuerà le visite mediche per l'Inter.

Questa la lista dei 27 calciatori convocati da mister Fabio Liverani:

PORTIERI: Simone Aresti, Giuseppe Ciocci, Eldin Lolic, Boris Radunović