L’Inter e il suo brand ancora protagonisti in Cina. Nelle scorse ore è stata infatti annunciato l’accordo tra il locale Inter Club e NetEase Music, principale piattaforma di streaming musicale in Cina. Operazione andata a buon finire, restano soltanto da svelare i dettagli inerenti la collaborazione tra i nerazzurri e il servizio di streaming freemium lanciato nel 2013 per gli ascoltatori asiatici.