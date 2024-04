Grazie ad un gol di Edinson Cavani, il Boca Juniors, malgrado abbia giocato per oltre un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Cristian Medina, si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale della Copa de la Liga argentina, dove sarà attesa dall'eterno Clasico con il River Plate. Una sfida che Nicolas Valentini, il difensore finito nel mirino dell'Inter, non ha voluto perdersi malgrado la mancata convocazione decisa a seguito del mancato rinnovo del contratto col club gialloblu.

Le telecamere di TyC Sports hanno infatti beccato il Vikingo in uno dei palchi della maestosa area skybox della Bombonera, intento a godersi il match e fare il tifo per i suoi compagni.