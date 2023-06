Il Bayern Monaco piomba su Kim Min-Jae del Napoli. Secondo Sky Sport Deutschland, infatti, i bavaresi si stanno muovendo in maniera concreta per il centrale del Napoli e sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro per portarlo in Baviera.

Una notizia che, indirettamente, interessa anche l'Inter, considerando che il nome del Bayern era stato messo in concorrenza con i nerazzurri per l'acquisizione di Kalidou Koulibaly.