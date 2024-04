"Hermet Homewear: il trionfo nerazzurro si veste di passione". In occasione del 20esimo Scudetto dell'Inter, conquistato matematicamente lo scorso lunedì contro i cugini del Milan che ha prodotto un'"esplosione di gioia nerazzurra" ,il club meneghino ha lanciato la capsule collection Hermet Homewear dedicata alla seconda stella.

"Milano, 24 aprile 2024 - Il cuore di tutti i tifosi interisti batte forte al ritmo dei colori nerazzurri! Hermet Homewear, partner storico della Beneamata, veste la gioia del trionfo con una capsule collection esclusiva dedicata al 20° Scudetto. Un tributo speciale alla passione che lega indissolubilmente il brand ai tifosi e alla squadra.

Più che capi, emozioni da indossare!

La collezione Hermet Homewear per l'Inter è un inno alla passione nerazzurra. T-shirt, shorts, teli mare, accappatoi e capi di biancheria per la casa e intimo, tutti rigorosamente nei colori nerazzurri più iconici, diventano il modo perfetto per esprimere il proprio amore per la squadra del cuore con stile e comodità.

Dettagli che fanno la differenza:

- Stemma dell'Inter ben visibile: un simbolo di appartenenza e orgoglio da sfoggiare con fierezza.

- Scritte celebrative: : le due stelle del 20° Scudetto per gridare al mondo la vittoria.per gridare al mondo la vittoria.

- Materiali di altissima qualità: per un comfort impareggiabile che dura nel tempo.

Un omaggio alla storia e alla tradizione:

Più che una semplice collezione, la capsule Hermet Homewear è un tributo alla storia gloriosa dell'Inter e alla passione dei suoi tifosi. Un modo per celebrare i valori che da sempre contraddistinguono la Beneamata: grinta, tenacia, cuore nerazzurro.

Un'emozione da condividere:

"Siamo orgogliosi di essere al fianco dell'Inter in questo momento di grande gioia", afferma Pietro Bertonazzi, A.D di Hermet Homewear. 'Questa collezione è dedicata a tutti i tifosi nerazzurri, che con il loro sostegno incessante hanno reso possibile questo traguardo straordinario. Indossare i capi Hermet Homewear per l'Inter significa condividere un'emozione unica e sentirsi parte di una grande famiglia'.

La collezione Hermet Homewear per l'Inter è disponibile presso i migliori negozi di homewear, department store e sulle migliori piattaforme online" si legge nel comunicato diramato dal club di Viale della Liberazione.