L'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma può spostare gli equilibri nei piani alti della classifica di Serie A. Ne è convinto Igor, difensore brasiliano della Fiorentina: "La Juve si sta ricostruendo ma resta sempre forti - ha detto in esclusiva a Tuttosport -. L’operazione che più mi ha sorpreso è l’addio di Dybala, mai avrei immaginato che la Juve rinunciasse a uno dei suoi simboli e idoli né che lui restasse in Italia. La Roma col suo acquisto lotterà per lo scudetto assieme a Milan e Inter".