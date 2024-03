Durante la sua 138esima Assemblea Generale Annuale, ospitata dalla Scottish Football Associazione, a Loch Lomond, l'IFAB ha approvato diverse modifiche e chiarimenti alle Regole del Gioco del calcio in relazione a sostituzioni per commozione cerebrale, equipaggiamento dei giocatori, falli e cattiva condotta e calci di rigore. Ecco il testo della nota pubblicata dall'International Football Association Board:

L'IFAB ha deciso di estendere ad altre competizioni il processo della FIFA in cui l'arbitro annuncia pubblicamente le decisioni finali e il ragionamento dopo una revisione del video assistente arbitrale (VAR) o un lungo controllo VAR. La partecipazione alle competizioni richiederà l'autorizzazione dell'IFAB e dovrà impegnarsi a seguire le linee guida arbitrali e tecnologiche della FIFA.

Modifiche e chiarimenti per le Regole del Gioco 2024/25

La prossima edizione delle Regole del Gioco, che entrerà in vigore il 1° luglio 2024, presenterà le seguenti modifiche e chiarimenti:

Regola 3 (I Giocatori): Sostituzioni aggiuntive permanenti per commozione cerebrale da costituire un'opzione di gara in conformità con il protocollo necessario.

Regola 3 (I Giocatori) e Regola 4 (L'equipaggiamento dei Giocatori): Ogni squadra deve avere un capitano che indossi una fascia identificativa.

Regola 4 (L'equipaggiamento dei giocatori): I giocatori sono responsabili della taglia e dell'idoneità dei loro parastinchi, che rimangono una parte obbligatoria dell'equipaggiamento.

Regola 12 (Fallo e cattiva condotta): i falli di mano che non sono intenzionali e per i quali vengono assegnate sanzioni, devono essere trattati allo stesso modo degli altri falli.

Regola 14 (Il calcio di rigore): Una parte della palla deve toccare o superare il centro del punto di rigore e l'invasione da parte dei giocatori in campo sarà sanzionata solo se ha un impatto.



Sebbene le modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2024, i tornei che iniziano prima di tale data potrebbero attuarle prima o ritardare la loro attuazione fino a non oltre l’inizio del concorso successivo".