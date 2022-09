Intervistato da TMW Radio, l'ex allenatore del Parma Giuseppe Iachini si sofferma sulle difficoltà iniziali in campionato di Inter e Juventus: "La Juventus sta cambiando ciclo, ha perso grandi giocatori. Per anni ha dominato il panorama nazionale con calciatori fortissimi, ma il ricambio generazionale fa parte della normalità. Secondo me non è paragonabile all’Inter, che invece sta già proseguendo un percorso avviato e perciò può puntare allo Scudetto. La Juve invece deve ancora pensare alla propria crescita, anche perché tante altre squadre si sono rinforzate parecchio".