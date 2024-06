Per l'ottava volta nella sua storia, Qatar Airways ha ricevuto il premio di miglior compagnia aerea dell'anno nell'ambito dei World Airline Awards di Skytrax. Per la compagnia di linea qatariota, che ha detronizzato Singapore Airlines prima nel 2023 e classificatasi seconda quest'anno, è stata un'edizione particolarmente ricca di soddisfazioni, avendo conquistato anche i premi per la migliore Business Class al mondo, la migliore lounge di Business Class al mondo e la migliore compagnia aerea del Medio Oriente. Terzo posto per Fly Emirates.

Anche l'Inter, della quale Qatar Airways è partner, ha voluto celebrare i riconoscimenti ottenuti dalla compagnia attraverso il proprio profilo Instagram.