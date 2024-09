Dopo le prime tre giornate di campionato che hanno aperto la stagione calcistica 2024/25, WhoScored ha stilato la prima classifica dei giocatori con i punteggi più alti per ciascuno dei top 5 campionati europei in queste prime giornate. Tra i calciatori in questione compare l'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram. Con un punteggio di 8.27, il francese vanta il ranking più alto della Serie A, un primato che lo accomuna ad Erling Haaland, Dani Olmo, Florian Wirtz e Ousmane Dembélé, che comandano rispettivamente in Premier League, Liga spagnola, Bundesliga e Ligue 1.

Premier League - Erling Haaland (8.84)

Ligue 1 - Ousmane Dembélé (8.17)

Bundesliga - Florian Wirtz (8.25)

Serie A - Marcus Thuram (8.27)

La Liga - Dani Olmo (8.63).