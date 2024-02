Nulla è ancora scritto nell'universo della Champions League. Il Napoli riparte nel momento di maggiore difficoltà, riprendendo il Barcellona (passato in vantaggio con Lewandowski) con la zampata di Osimhen. Al Maradona finisce 1-1, con Calzona che può contare su qualità morali e agonistiche determinanti questa sera per fermare i blaugrana di Xavi, irriconoscibili sul piano del gioco (nel finale Gundogan a centimetri dal colpaccio, ndr).

Exlploit del Porto che mette fieno in cascina: 1-0 all'Arsenal con un arcobaleno stupendo di Galeno al minuto 94, che fa esplodere il Do Dragao infilando Arteta nella catena dei rimpianti. Ma al ritorno tutto può essere ribaltato.