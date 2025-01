Impresa del Bologna che trova finalmente la prima vittoria europea: rimonta inaspettata della squadra di Italiano che passa in svantaggio con il gol su rigore firmato da Guirassy, prima dell’exploit nel giro di un minuto. Al 71esimo Dallinga rimette in pari il risultato riaprendo un match che Iling Junior ribalta un giro d’orologio dopo. Finisce 2-1 al Dall’Ara, rossoblu ora ventisettesimi, ma ormai praticamente spacciati ai fini della qualificazione. Purtroppo è un successo inutile ai fini delle speranze di playoff che per i rossoblu si esauriscono questa sera, ma che conferma l'ottimo stato di forma dei felsinei. Umore agli antipodi invece per gli ospiti del Borussia Dortmund che pur avendo vinto passano, nel giro di due minuti, dal secondo posto in classifica al 13esimo e dovranno pertanto sudare ancora per garantirsi gli ottavi diretti.



Serata infausta invece quella della Juventus che esce dal Jan Breydel Stadion con un solo punto al termine di una gara conclusa a reti bianche. Torna al pareggio la squadra Thiago Motta che non dà continuità alla vittoria in campionato contro il Milan e torna al pareggio contro il Club Brugge.

Partita assurda al Da Luz di Lisbona e altrettanto clamorosa vittoria del Barcellona sul Benfica. Finisce 5-4 per i catalani una gara intrisa di colpi di scena e gol che faranno la gioia della Gialappa's Band. Padroni di casa che si portano avanti con Pavlidis prima del momentaneo pari sottoscritto da Lewandowski. È ancora l’attaccante greco a mettersi in mostra diventando il protagonista della notte di Lisbona segnando altre due reti che scrivono il vantaggio dei portoghesi. Al 62esimo Raphinha accorcia le distanze segnando il gol del momentaneo 3-2 prima dell’autogol di Araujo che fa aumentare le distanze tra padroni di casa e ospiti. Al 78esimo è ancora rigore a favore del Barça ed è ancora Lewandowski a segnare un 4-3 che Garcia trasforma in 4-4 poco meno di dieci minuti dopo. Non è finita però e al 96esimo ancora Raphinha trova un gran contropiede che si conclude con un tiro finito alle spalle di Trubin: triplice fischio che arriva sul 4-5.



Vittoria per 2-1 del Liverpool che batte in casa il Lille grazie alle reti di Salah ed Elliot, inutile il gol del momentaneo 1-1 di David.

Vincono anche Stoccarda, PSV e Atletico Madrid rispettivamente contro Slovan Bratislava, battuto per 3-1 in casa dai tedeschi, Stella Rossa e Leverkusen, entrambi eurorivali dell’Inter che cadono per 2-3 in casa i serbi e 2-1 al Metropolitano Stadium i tedeschi.