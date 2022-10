Due gli anticipi nel martedì di UEFA Champions League . Nel racconto partiamo dall'Europa centrale, per la precisione dall'Austria, analizzando il raggruppamento E, dove il Salisburgo cede il passo all'acuto esterno del Chelsea: i Blues s'impongono 2-1, issandosi così al comando a quota 10, proprio davanti agli austriaci (6) e a Dinamo Zagabria e Milan (entrambe a 4 punti), di scena tra una decina di minuti allo stadio Maksimir di Zagabria. I rossoneri, mettendo in cascina 4 punti, si qualificherebbero al turno eliminatorio della competizione. Successo vitale anche per il Siviglia contro il Copenaghen , all'interno del raggruppamento G dominato dal Manchester City (10 punti), seguito dal Borussia Dortmund (7). Gli spagnoli salgono a 5 punti, fanalino di coda la formazione danese a 2.

CHE QUALITÀ. Quasi sceglie quando affondare il Chelsea. Sblocca il punteggio Kovacic al 23' con un sinistro preciso all'incrocio. La squadra di Potter costruisce un paio di opportunità per il raddoppio, prima di farsi sorprendere, ad inizio ripresa, da Adamu (49'), appostato bene nello sfruttare l'errato posizionamento della retroguardia inglese, raccogliendo il morbido cross di Weber da sinistra per il deposito alle spalle di Kepa. L'esecuzione pazzesca di Havertz, sinistro telecomandato all'incrocio dei pali, firma il nuovo sorpasso al 64'. Diverse le opportunità per arrotondare il risultato in modo più consistente, ma la porta austriaca, nel finale (anche qualche rischio in fase difensiva), rimane inviolata.

VIVE SPERANZE SPAGNOLE. Il Siviglia ha portato a compimento il compito giornaliero, battendo con un netto 3-0 il Copenaghen grazie al centro del marocchino En Nesyri (61'). Chiudono la pratica in archivio Isco (88') e Montiel (92'), tenendo così vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Quando il dato era già stato tratto, da segnalare, per la completa rappresentazione della cronaca, l'espulsione per eccesso di foga del difensore georgiano del Copenaghen Khocholava. Tra pochi minuti al Signal Iduna Park il grande spettacolo del 'muro giallo', pronto ad accogliere il Borussia Dortmund che ospiterà la truppa di Pep Guardiola.