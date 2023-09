Tra i dubbi del ct Scaloni per il match di questa notte tra Argentina ed Ecuador c'è soprattutto quello che riguarda l'attacco, dove resta vivo il ballottaggio tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez: secondo le informazioni raccolte da TyC Sports a poche ore dal fischio d'inizio, il Toro è in vantaggio sul collega del Manchester City per una maglia dal 1'.

PROBABILE ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Messi, Lautaro Martinez, Nico González.