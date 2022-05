Luigi De Siervo ha illustrato ieri all'assemblea della Lega Serie A, riunita a Roma nella sala d'onore del Coni, la proposta per la nuova Supercoppa Italiana. "Un’offerta quinquennale da 22 milioni a stagione per la Supercoppa italiana ad Abu Dhabi con la formula allargata a quattro squadre (semifinali e finale), come fa la Liga spagnola da alcuni anni - si legge su Tuttosport -. La sfida tra detentori di scudetto e Coppa Italia traslocherebbe negli Emirati Arabi a partire dalla stagione 2023-’24 dopo la disputa dell’ultima edizione in Arabia Saudita. Da Abu Dhabi è arrivata anche un’offerta da 35 milioni a stagione, sempre su base quinquennale, per i diritti tv esteri della Serie A in Medio Oriente e Nord Africa. Ora tocca ai club decidere se accettare".