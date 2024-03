Anche il prossimo anno la Supercoppa italiana verrà disputata in Arabia Saudita. Ma questa non è una novità, considerata la stretta di mano tra la Lega e l'Arabia che ha di fatto stabilito l'asset dei prossimi tre anni. Ciò che resta ancora da stabilire però è il format che verrà adottato: ancora in dubbio l'adozione della final-four, esordita lo scorso gennaio, in ballottaggio con l'idea di tornare alla sfida secca tra detentori di scudetto e Coppa Italia.

Questo è uno dei temi trattati nell’assemblea della Lega Serie A, svolta ieri in video-collegamento, e che verrà ripresa per la decisione definitiva nell’assemblea che dovrebbe svolgersi il 22 aprile come fa sapere Tuttosport che spiega: "Il tema è di competenza del Consiglio di Lega, ma come già successo per il cambio di format la scelta viene rimessa alla volontà di tutte le società. Sono stati individuati i giorni: in caso di semifinali e finale 3-4 e 7 gennaio. Nella stessa finestra temporale andrebbe in scena la finale secca. Le partite di campionato rinviate verranno recuperate a febbraio 2025".