Il Manchester United ha fatto un'offerta per ingaggiare Christian Eriksen , free agent alla scadenza naturale del suo contratto semestrale con il Brentford fissata per il prossimo 30 giugno. Lo rivelano i colleghi di The Athletic , precisando che comunque l'obiettivo numero uno per il nuovo centrocampo di Erik ten Hag resta Frenkie de Jong del Barcellona, club che non versa in condizioni economiche floridissime.

"Ho diverse offerte e opzioni che stiamo valutando, poi prenderemo una decisione. Mi piacerebbe giocare di nuovo in Champions League. So quanto è divertente, ma non è essenziale per me", aveva dichiarato il danese non molto tempo fa. Aprendo, indirettamente, le porte ai Red Devils che, contattati dai colleghi, non hanno voluto rilasciare commenti in merito.