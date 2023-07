L'Al-Nassr è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, pioniere europeo nella Saudi Pro League, e dell'ex interista Marcelo Brozovic, il club saudita ha messo nel mirino anche Sadio Mané del Bayern Monaco. Stando alle informazioni di The Athletic, nelle ultime ore un rappresentante dell'agenzia Roof, che si occupa degli interessi sportivi dell'attaccante senegalese, ha incontrato in Portogallo il direttore sportivo di Al Nassr, Goran Vucevic, all'hotel Pine Cliffs per discutere del potenziale passaggio.