La settima giornata di Champions League ha regalato tante emozioni e sono stati diversi i giocatori che si sono messi in evidenza. Su tutti Julian Alvarez dell'Atletico Madrid, votato "player of the week" . La UEFA ha anche eletto l'11 tipo del turno appena concluso: ci sono due italiani, rappresentanti di Milan e Juventus, mentre non è presente nessun giocatore dell'Inter.

Portiere: Bijlow (Feyenoord)

Difensori: Calabria (Milan), Singo (Monaco), Gatti (Juventus), Raum (Lipsia)

Centrocampisti: Raphinha (Barcellona), Joao Neves (PSG), Sudakov (Shakhtar), Vinicius (Real Madrid)

Attaccanti: de Jong (PSV), Alvarez (Atletico Madrid)