I più grandi club europei hanno respinto la proposta della FIFA di lanciare un nuovo Mondiale per club nell'estate del 2025. Stando a quanto appreso dai giornalisti di Sportsmail, il massimo organismo del calcio aveva chiesto l'approvazione per organizzare una competizione a 32 squadre negli Stati Uniti durante i negoziati che si sono svolti in Qatar nelle ultime settimane, ma ha ricevuto un duro due di picche dalla controparte.