Mentre alcuni in Italia hanno voluto dare alla sua serata un'interpretazione un po' contorta, i numeri danno ragione a Mehdi Taremi: la prova offerta contro la Corea del Nord, dove al di là di autogol e rigore fallito è entrato con tre assist in tutte le azioni da gol dell'Iran, è valsa all'attaccante dell'Inter l'inserimento nella formazione ideale della quinta giornata delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026, stilata in base ai dati offerti dal sito specializzato SofaScore. Con lui anche il compagno di nazionale Mohammad Mohibbi, autore di una doppietta.