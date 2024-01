Socios.com, la nota piattaforma di Fan Token digitali, inaugura una nuova iniziativa per i tifosi di Inter, Milan e Juventus. Sarà data loro infatti la possibilità di vincere le maglie di Tijjani Reijnders, Hakan Calhanoglu e Danilo, tutte griffate con il nome e cognome dei diretti interessati. Direttamente dall’app di Socios, basterà cliccare nella sezione “premi” e successivamente aprire la pagina “maglie”. Per assicurarsi la casacca di Reijnders serviranno almeno 100.000 Fan Token, mentre per quelle di Calhanoglu e Danilo il prezzo sarà di 150.000 gettoni.

