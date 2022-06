Destiny Udogie è uno dei nomi che stanno circolando nel mercato italiano. L'esterno dell'Udinese è reduce da un'ottima stagione, secondo Sport Mediaset è però più facile che possa prendere la via della Juventus che non quella di Milano, all'Inter o al Milan. L'emittente cita ragioni tecniche: Alex Sandro è da tempo in difficoltà, mentre le milanesi hanno Gosens e Theo Hernandez come punti di riferimento, anche se ai rossoneri (sottolinea ancora Sport Mediaset) non dispiacerebbe avere Udogie come alternativa al francese.