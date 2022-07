Dopo l'addio in qualche modo obbligato al sogno Gleison Bremer, Milan Skriniar, in scadenza nel giugno 2023, dovrebbe andare verso il rinnovo con l'Inter, ma in caso di offerta giusta lo slovacco potrebbe prendere la via d'uscita. A riferirlo è Sportmediaset che, oltre al solito interesse del Paris Sain-Germain in chiusura con Mukiele del Lipsia, cita anche il Barcellona. I catalani infatti non hanno ancora affondato per Koundé e l'apprezzamento nei confronti del centrale nerazzurro potrebbe tornare forte qualora non si concretizzasse la trattativa con il Siviglia. Continuano i casting in Viale della Liberazione, dove Ausilio e Marotta stanno passando al vaglio diversi profili che abbiano come prerequisito la sostenibilità economica. L'agente Simonian, ieri, ha proposto Medina del Lens, prossimo avversario dei nerazzurri in amichevole. L'obiettivo è quello di mirare a profili 'green', motivo per il quale sarà valutato bene Fontanarosa, della Primavera di Chivu, e resta viva la pista Viti dell’Empoli. Altro nome balzato tra i tavoli dell'HQ nerazzurro anche quello dell'ex Udinese Pablo Marì, profilo più esperto rispetto ai due sopraccitati.