Dopo quello per Gleison Breimer, finito in bianconero, si preannuncia un nuovo derby d'Italia per Nikola Milenkovic, a cui la Fiorentina darebbe il via libera a trasferirsi in una big per giocare la Champions League. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la Viola si aspetta però una proposta da 18 milioni di euro. L'Inter e la Juventus rimangono interessate al centrale serbo, ma ancora nessuna delle due ha formulato un'offerta ufficiale.