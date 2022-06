Esattamente come un anno fa, al momento del suo addio, anche al momento del ritorno Romelu Lukaku sconvolge gli equilibri di mercato di casa Inter. Questo lo scenario disegnato da Sportmediaset che nella trattativa Paulo Dybala pigia sul freno in maniera drastica. Secondo Studio Sport infatti il ritorno del belga raffredda il promesso matrimonio tra Dybala e i nerazzurri, ora 'minacciati' dai cugini del Milan. I rossoneri infatti stanno tastando il territorio per capire se e come poter arrivare alla Joya qualora l'argentino abbassi le richieste economiche. I nerazzurri restano in vantaggio, vantaggio che però non si protrarrà all'infinito. Importante in tal senso potrebbe essere l'incontro previsto nei prossimi giorni tra Beppe Marotta e l'entourage del giocatore, summit che comunque difficilmente sarà risolutivo.