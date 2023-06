Romelu Lukaku vuole restare all'Inter, pochi dubbi in merito dopo il no alla ricchissima offerta araba. Il belga, sottolinea Sportmediaset, si sta muovendo in prima persona per favorire la sua permanenza. Il Chelsea, dal canto suo, sta spendendo molto anche in attacco. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Christopher Nkunku, i Blues sono molto vicini a Nicholas Jackson del Villarreal, due arrivi che ridurrebbero ulteriormente lo spazio per Big Rom qualora tornasse a Londra.

All'Inter piace poi un altro giocatore del Chelsea, Trevoh Chalobah, recentemente in visita a Milano per la Fashion Week. Ma è difficile che gli inglesi aprano per un prestito di quello che è il giocatore preferito dalla dirigenza per rinforzare la difesa nerazzurra. Più probabile che l'inglese venga ceduto a titolo definitivo.