Guglielmo Vicario a un passo dal Tottenham. Secondo le ultime novità riferite da SkySport, gli Spurs hanno inviato all'Empoli la loro offerta ufficiale per comprare il portiere che tanto piace anche all'Inter. Il prossimo passo, in caso di ok da parte del club toscano, sarebbe quello di completare l'accordo con gli ultimi dettagli e poi firmare il trasferimento definitivo a Londra.