A meno di tre ore dal fischio d'inizio di Spezia-Inter, anticipo della 33esima giornata di Serie A, non ci sono novità di formazione da segnalare in casa nerazzurra. In attesa della comunicazione dell'11 definitivo di Simone Inzaghi ai giocatori nel corso della riunione tecnica, Sky Sport anticipa le mosse del tecnico che sarebbe orientato a schierare Robin Gosens per la prima volta dal 1': il tedesco si piazza nella quinta casella di un centrocampo che include Hakan Cahanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Matteo Darmian, in vantaggio su Denzel Dumfries. In attacco, si va verso la conferma di Joaquin Correa che però cambia partner rispetto alla gara di sabato scorso contro il Verona: giocherà Lautaro Martinez, con Edin Dzeko che si accomoda in panchina. In difesa, con Stefan de Vrij convocato ma non al meglio della condizione, sarà Milan Skriniar a guidare il terzetto davanti a Samir Handanovic composto da Danilo D'Ambrosio e Alessandro Bastoni.