Alessandro Del Piero fa doppietta. Dopo aver assistito dal vivo a Juventus-Verona sabato scorso, la leggenda bianconera approfitterà della sua presenza a Torino per godersi in tribuna all'Allianz Stadium anche la gara di Coppa Italia tra la squadra di Allegri e l'Inter, in programma questa sera (fischio d'inizio ore 21). Lo riporta Sky Sport.