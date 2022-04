Non andrà nemmeno in panchina Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, nel match che andrà in scena fra pochi minuti al Franchi contro la Fiorentina. Si pensava che l'ex Juventus, che di recente ha accusato problemi fisici, avesse potuto essere a disposizione di Gabriele Cioffi per la sfida ai viola, invece, secondo Sky Sport, il Tucuman punta a rientrare a pieno regime domenica, quando alla Dacia Arena arriverà l'Inter.