Più estero che Serie A nel futuro di Gianluca Scamacca, destinato a lasciare il calcio italiano, questa volta al termine della sua miglior stagione a livello di numeri con la maglia del Sassuolo. Al contrario di quanto sembrasse solo qualche settimana fa, quando a contenderselo c'erano soprattutto Inter e Milan, a oggi l'attaccante 23enne sembra diretto lontano dalla Serie A, con alcuni club stranieri che si stanno interessando, come per esempio il Paris Saint-Germain che ha messo al lavoro alcuni emissari per capire i margini dell'eventuale affare. Lo riporta Sky Sport.