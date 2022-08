Dopo l'incontro di questo pomeriggio tra l'Inter e l'agente di Francesco Acerbi, la società nerazzurra continua a vagliare anche le altre opzioni. Come ammesso anche dallo stesso Pastorello, il club di Viale della Liberazione, per il post-Ranocchia, avrebbe sul taccuino non soltanto il difensore della Lazio. A stuzzicare la fantasia dei dirigenti interisti ci sono, come già detto in precedenza, ci sono anche Trevoh Chalobah e Manuel Akanji. Per il difensore classe '99 del Chelsea, i meneghini stanno ancora sondando il terreno con i londinesi per capire la fattibilità dell'operazione: da Milano si spinge per un prestito, idea che non alletta i Blues che vorrebbero incassare dall'eventuale cessione del giocatore come spiegano i colleghi di Sky Sport. Secondo Gianlucadimarzio.com sarebbe lui la priorità di Marotta e Ausilio.