Juan Cuadrado e Stefano Sensi non faranno parte della trasferta di Empoli. Lo annuncia Sky Sport: la squadra ha concluso l'ultimo allenamento prima della partenza nel pomeriggio in treno per Firenze, da dove raggiungerà la sede della prossima partita. Per quel che riguarda la formazione, si va verso la conferma di Benjamin Pavard in difesa, con Matteo Darmian che andrebbe ad agire da quinto di destra. Possibile debutto dal primo minuto per Davide Frattesi, si riflette sull'eventualità di concedere un turno di riposo anche a Lautaro Martinez con l'inserimento di Alexis Sanchez.

