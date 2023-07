Giornata di lavoro in sede per Piero Ausilio, ds dell'Inter, che non è volato in Giappone al seguito della squadra per sistemare le questioni legate ai rinforzi da portare alla squadra di Simone Inzaghi. Sky Sport riferisce che oggi Ausilio è l'unico referente presente a Milano in quanto Beppe Marotta è impegnato a Roma con il Consiglio della FIGC.