Arrivano conferme sull’interesse dl Sassuolo per Andrea Pinamonti (LEGGI QUI). Nelle ultime ore, infatti, Juventus e Napoli stanno pressando forte per Giacomo Raspadori, attaccante in forza ai neroverdi, e per rimpiazzarlo - secondo Sky Sport - il club emiliano vorrebbe provare a inserirsi nella trattativa tra Inter e Atalanta per l’ex Empoli. L’affare appare in salita, visto che il giocatore ha dato la sua preferenza al trasferimento a Bergamo, ma con la cessione di Raspadori il Sassuolo avrebbe la liquidità necessaria per ingolosire l’Inter e impensierire gli orobici. Anche per questo motivo la Dea sta accelerando e vorrebbe provare a chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana.