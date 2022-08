Appena Giacomo Raspadori andrà al Napoli (trattativa in stato avanzato), Giovanni Carnevali punterà con decisione su Andrea Pinamonti offrendo 18-20 milioni e accontentando le richieste dell'Inter per la punta trentina. Il direttore generale dei neroverdi si è rifatto vivo con l'entourage dell'attaccante lo scorso sabato, ribadendo il proprio interesse e cercando di recuperare terreno nei confronti dell'Atalanta, con cui Pinagol ha un accordo di massima per un quinquennale. Orobici che però non hanno ancora avvicinato la richiesta dei nerazzurri, bloccati finora dalla mancata cessione di Luis Muriel.