Fermo allo step della visita in sede per risolvere tutte le formalità, Benjamin Pavard dopo la firma e le canoniche interviste di presentazione è atteso come da programma ad Appiano Gentile in tardo pomeriggio. Procederà dunque al Suning Training Centre il Pavard-day, dove il francese è atteso dalle 18 in poi come ha fatto sapere Sky, in collegamento dalla Pinetina. Come già anticipato ieri, l'ormai ex difensore del Bayern Monaco comincerà ad allenarsi con la squadra da domani.