Sky Sport fa il punto sul calciomercato in casa Inter. La trattativa tra Marcelo Brozovic e l'Al-Nassr è da chiudere ma è bel avviata, l'Inter si aspetta 22-24 milioni di euro. Sarà un importante risparmio dal punto di vista dell'ingaggio, oltre a regalare al club dei soldi da poter reinvestire sul mercato. Sul centrocampista c'era anche il Barcellona, ma alla fine l'altissima offerta saudita ha prevalso. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Epic Brozo in Arabia.

Raoul Bellanova non è stato invece riscattato dall'Inter nonostante la buona stagione ed è adesso nel mirino del Torino.